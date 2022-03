ORTA DI ATELLA – Ad Orta di Atella i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 43enne, un 22enne ed un 19enne dell’ hinterland napoletano. Nel corso dell’attività i militari dell’Arma hanno sequestrato complessivamente 187 pacchetti di sigarette per un peso complessivo di 5 chilogrammi. Le “bionde” di vari marchi, erano naturalmente prive del sigillo dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.