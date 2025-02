SEQUESTRATO E RAPINATO dai ladri. Notte di terrore per un 75enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN TAMMARO – Domenica sera, a San Tammaro, in via Appia, tre banditi hanno sequestrato e rapinato un uomo di 75 anni, lasciandolo sotto choc. La vittima ha subito una vera e propria “arancia meccanica”, termine, legato all’omonimo film di Stanley Kubrick, che si riferisce a una rapina particolarmente violenta e organizzata, dove le vittime vengono costrette a subire azioni brutali o intimidatorie. In questo caso, i malviventi hanno aggredito e minacciato l’anziano, portando via denaro e beni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini su quello che si aggiunge all’escalation di furti degli ultimi giorni nella zona. La comunità, sempre più preoccupata, chiede misure di sicurezza più stringenti e un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.