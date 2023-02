SEQUESTRO A PAOLO SICILIANO. In questi minuti finanzieri nella filiale di Pellicano. ECCO DOVE

CAPODRISE – In questi minuti militari della Guardia di Finanza stanno operando all’interno della filiale Pellicano di Capodrise, il Pellicano Center di via Cagliari, per concludere le procedure di sequestro di una delle 21 attività di cui la Dda ha richiesto i sigilli, ricevendo il via libera con il provvedimento assunto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione.

Ricordiamo che tutte le attività legate all’imprenditore di Paolo Siciliano rimarranno aperte, ma verranno gestiti da un amministratore nominato dal tribunale, in attesa che l’iter si completi.