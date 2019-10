SESSA AURUNCA. Donna morta nel Garigliano, resta il giallo: si cerca tra le persone scomparse

SESSA AURUNCA – Si infittisce il mistero del cadavere di donna ritrovato nel fiume Garigliano lo scorso 10 ottobre, tra Caserta e Marina di Minturno. Resta, infatti, il giallo sull’identità. Di carnagione bianca, dall’età di circa 35 anni e altezza di 1 metro e 60: questi alcuni dei dati emersi dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca.

L’autopsia, disposta dal magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Gerardina Cozzolino, non ha escluso l’ipotesi di omicidio. Ma tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti. Il corpo, in acqua da alcuni giorni, non rende per nulla semplice risalire alle cause del decesso. Ulteriori elementi, grazie a nuovi esami di laboratorio, proveranno a far luce sul destino della donna. Per avere un quadro più ampio della situazione si cerca nell’elenco di denunce per persone scomparse sia nella provincia di Caserta che in quella di Latina.

I carabinieri hanno, nel frattempo, divulgato le foto degli indumenti indossati dalla vittima. Chi ha notizie può telefonare al numero 0823-938141.