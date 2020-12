SESSA AURUNCA. Rifiutano di ricoverarlo. Malato di Covid perde la vita: 118 nella bufera

SESSA AURUNCA – Una triste storia quella che arriva da Sessa Aurunca in cui gli operatori del 118 sono nella bufera. Il fatti risalgono allo scorso ottobre, quando un anziano novantunenne affetto da Covid era atteso al ricovero in ospedale, salvo poi vedersi costretto a rimanere a casa a seguito del rifiuto degli operatori sanitari di portarlo nella struttura.

Tutto è avvenuto tra il 24 e il 29 ottobre: al signor Ruggero, 91 anni e positivo al Covid, era stato consigliato il ricovero in ospedale date le sue condizioni e, soprattutto, data la sua età. Condizioni peggiorate, al punto che l’anziano è entrato in coma il 27 ottobre pochi giorni dopo che un operatore del 118 si è rifiutato di trasportare l’uomo in ospedale, dove l’attendeva un posto letto. A stretto giro, il 29 ottobre, il decesso nella propria abitazione.

Il figlio del signor Ruggero ha svelato quanto accaduto ed ora minaccia di denunciare il pronto soccorso locale.