SESSO A PAGAMENTO IN CASE DEL CASERTANO. In quattro trattano la condanna. I NOMI

CASERTA – Arrivano le prime sentenze nell’inchiesta relativa ad un giro di prostituzione in casa avvenuto tra Aversa, Gricignano d’Aversa e l’area a Nord di Napoli. Quattro protagonisti della vicenda hanno deciso di patteggiare, con il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aversa-Napoli Nord Coppola che ha condannato a 4 anni a Raffaella Amico, 45 anni di Caivano; 3 anni e 8 mesi, invece, per Flora Amico, 41 anni di Caivano; 3 anni e 8 mesi per Luisa Esposito, 46 anni di Giugliano in Campania; e 3 anni e 6 mesi per Lucio Giallaurito, 40 anni di Caivano. Per loro il giudice ha disposto la revoca degli arresti domiciliari applicata all’inizio di giugno.

Nel frattempo, si sono concluse le indagini sugli indagati – otto -, accusati di aver guadagnato da questo giro di prostituzione.