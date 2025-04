Sesto Campano in fermento: l’Aurora Alto casertano si gioca il Terzo posto in un match cruciale contro la Virtus Gioiese.

La situazione in casa Matese, Castel di Sangro, Boys Vairano, Sesto Campano, Gioia Sannitica, Venafro. I retroscena, gli umori. Il sogno comune dei play-off.

SESTO CAMPANO / GIOIA SANNITICA / PIETRAMELARA / VENAFRO VAIRANO / PIEDIMONTE MATESE / VENAFRO (ARNALDO BETTI) – Il campo di Sesto Campano si prepara ad accogliere un pomeriggio di grande sport e forti emozioni. L’Aurora Alto Casertano è pronta a scendere in campo per l’ultima sfida casalinga della stagione, un match dal sapore decisivo contro la Virtus Gioiese. Se per gli ospiti la partita rappresenta una tranquilla passerella, forti della matematica salvezza conquistata, per i padroni di casa l’incontro vale oro: in palio c’è il consolidamento del III posto in classifica e la possibilità di affrontare i play-off con un piazzamento di prestigio.

Sotto la guida attenta del Mister Mancino, l’Aurora AC sta vivendo un finale di stagione entusiasmante, con gli occhi puntati sui play-off. L’avversario più probabile in semifinale sembra essere il Venafro, attualmente quarto in graduatoria. Si fa sempre più improbabile, invece, l’altro potenziale scontro play-off tra Matese e Castel di Sangro, vista la distanza di oltre dieci punti che separa le due compagini.

Nonostante ciò, la squadra con piedi, terra, cuore e radici a Pietramelara non molla la presa e guarda con attenzione alle ultime due giornate di campionato. L’obiettivo dichiarato è quello di sfruttare al meglio eventuali passi falsi del Matese, attualmente secondo. I matesini saranno impegnati in casa contro un Boys Vairano targato Scalera disperato, col file in bocca, in cerca di punti salvezza (un solo punto potrebbe garantire loro l’accesso ai play-out). Ma ci vuole fortuna.

Ma, come si dice, la matematica parla chiaro e la classifica è netta: solo un inciampo del Matese potrebbe riaprire la corsa al II posto. E non bastare fare il malocchio, bisogna giocare forte. Ebbene – come si fa a mentire su questo, come si fa a non capire che si tratta di un’opportunità che l’Aurora Alto Casertano è determinata a cogliere al volo. Poi se il Diavolo ci mette la coda, questa è un’altra storia.

La nostra redazione sportiva teanoce.it (ex Radio Ghibli Sport) ha appurato via web (che ormai è un cannocchiale formidabile) che l’Aurora Alto Casertano si sta concentrando sulle azioni di campo, col mister che guarda nel pallone come in una sfera di cristallo e come uno strizzacervelli lavora emotivamente sui giocatori ai quali sta iniettando nella mente l’idea di quanto sia importante (in tutti i sensi, anche per il loro futuro) la prova sportiva chiamata Virtus Gioiese.

È sfondando quella porta, riempiendo la rete di palloni, che L’Aurora potrà diventare Alba: potrà aprirsi la strada dei play-off. La tensione è palpabile, la speranza è viva: tutti gli occhi del calcio provinciale e regionale saranno puntati sul terreno di gioco di Sesto Campano. Il verdetto del campo è atteso con trepidazione. Poi ci siamo noi. Per chi tifare? Fate Voi, qui in redazione il tentativo è quello di restare neutrali. Ma ci riusciremo? Non ve lo sappiamo dire. Non ve lo possiamo garantire.