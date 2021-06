Sfiancate dal tifo e dal caldo restano bloccate sul balcone di casa durante Italia-Austria. Intervengono i vigili del fuoco

RIARDO – Doveva essere una serata in compagnia all’insegna del divertimento e dello sport tifando la nostra Nazionale nell’incontro valevole per i quarti di finale degli Europei 2020, contro l’Austria. E tutto stava procedendo per il meglio, se non fosse stata per una distrazione che le ha condotte a dover chiedere aiuto.

E’ ciò che è capitato a due donne residenti in via Aldo Moro a Riardo. Prese dall’euforia e sfiancate un po’ dal caldo, nel break pubblicitario tra il primo ed il secondo tempo della partita, sono uscite in balcone per prendere una boccata d’aria, ma distrattamente una delle due si è chiusa la porta scorrevole della veranda dietro di sé, rimanendo così di fatto, bloccate all’esterno.

A quel punto alle due donne non è rimasto da fare altro che chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 115. Giunti sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, hanno dovuto forzare la porta scorrevole per poter far rincasare le due signore.