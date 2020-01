Sfida tra i migliori fioristi d’Italia per i bouquet omaggio del Festival. Spicca il nome del succivese Nino Morra

SUCCIVO – “Sono molto soddisfatto del piazzamento, ma soprattutto dell’opportunità di confronto con le migliori realtà floreali di Italia – ha esordito Nino Morra, 29enne di Succivo alla sua seconda partecipazione al concorso d’arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo” –. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, i clienti, perché solo grazie a loro sto riuscendo ad arrivare a livelli altissimi nel mio settore”.

Ventidue tra i migliori fioristi d’Italia, infatti, si sono sfidati a Sanremo, nei giorni scorsi, a colpi di fiori e fronde, con il vincitore che si aggiudicherà l’onore di entrare a fare parte del team che realizzerà i bouquet omaggiati sul prestigioso palco dell’Ariston in occasione del 70° Festival della canzone italiana.

I concorrenti hanno preparato due bouquet ciascuno, i quali si riferivano ad altrettante famose canzoni: ‘Vacanze Romane’ e ‘Grazie dei Fiori’. La giuria, formata da Rita Milano, Marco Introiti e Rudy Casati, cioè da tre tra i migliori flower designer d’Italia, hanno premiato il vincitore, alla presenza del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, a Villa Ormond.

Anche lo scorso anno, Nino Morra ha sfiorato il podio, piazzandosi sesto e portando in alto il nome di Terra di Lavoro. Ed è proprio questo l’obiettivo fondamentale del 29enne che ha sottolineato: “L’essenziale non è vincere ma inseguire i nostri sogni. Il mio è quello di valorizzare sempre più la Campania e in particolar modo il territorio dell’agroatellano”.