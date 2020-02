Sfregio ai bambini, vandalizzata l’altalena in piazza. Il sindaco: “Troppa inciviltà, mi verrebbe voglia di…”

VILLA DI BRIANO – “Dopo tanti anni e con tanti sforzi siamo riusciti ad abbellire la piazza ed installare qualche gioco per i bambini. Questa è la risposta di qualche cittadino che si ritiene più furbo degli altri. Villa di Briano continua ad essere inghiottita dalla sua stessa inciviltà ed ignoranza senza fine. Così non andiamo da nessuna parte”. E’ l’amaro commento sui social del sindaco di Villa di Briano, Luigi Della Corte, quando ha scoperto del raid vandalico ai danni delle giostrine collocate in piazza.

“Ovviamente – continua il primo cittadino – tengo sempre a precisare che la stragrande maggioranza dei cittadini brianesi sono persone perbene Purtroppo abbiamo l’onore di avere tra i nostri compaesani qualche poco di buono che non perde mai occasione di farci sentire un paese del terzo mondo. Mi verrebbe voglia di lasciarla così quella altalena, invece la farò sistemare nel rispetto dei tanti bambini brianesi, figli delle persone oneste, perbene e civili che sono, ci tengo a ribadirlo, la stragrande maggioranza della nostra comunità brianese”.

A quanto pare, i perni che reggevano i sedili dell’altalena sono stati rubati, rendendo così la giostra inutilizzabile dai bambini.