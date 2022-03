CAPUA – I carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 60 anni poiché deve scontare una pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione per aver utilizzato dei minori per accattonaggio, furto e ricettazione.

Il sessantenne, di origini romene ma residente a Capua, avrebbe compiuto queste attività tra il 2012 e il 2016 nelle città proprio di Capua, ma anche a Cassino Frosinone. Attualmente l’uomo si trova al carcere di Santa Maria Capua Vetere dove è stato accompagnato dalle forze dell’ordine.