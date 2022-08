Deve scontare 7 anni per sfruttamento della prostituzione e traffico di donne, arrestata una 36enne

Pregiudicata e irregolare sul territorio nazionale, è stata condannata alla pena definitiva 7 anni di reclusione

CASTEL VOLTURNO – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, a seguito di mirate indagini hanno proceduto, in Castel Volturno, a rintracciare ed arrestare una trentaseienne nigeriana destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

La donna, pregiudicata e irregolare sul territorio nazionale, è stata condannata alla pena definitiva 7 anni di reclusione, poiché riconosciuta colpevole di tratta di persone continuata in concorso con l’aggravante dello sfruttamento della prostituzione e della commissione del reato da parte di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato, reati commessi in Licodia Eubea (CT) fino al 2014.

La donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Pozzuoli (NA).