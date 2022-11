Seguiranno aggiornamenti

SAN NICOLA LA STRADA – Bimba di 5 anni investita da un’auto in via Ungaretti. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso insieme ai familiari della piccola a cui era sfuggita. Sul posto la polizia e i sanitari del 118. Le condizioni della bambina non sembrerebbero destare preoccupazione.