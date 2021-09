SHOCK IN PAESE. Aggrediscono i vicini di casa con delle spranghe, padre e figlio denunciati

CERVINO (Flavia Montanaro) – Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la località Verdoni, due uomini, un padre e suo figlio 25enne, aggredivano incappucciati dei vicini, si ritiene, per liti pregresse che questa volta sono sfociate in violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico. Le vittime dell’aggressione sono state subito refertate e hanno riportato lesioni con prognosi superiore ai 20 giorni. Gli aggressori risponderanno di lesioni personali aggravate. I carabinieri hanno sequestrato in via cautelare una pistola nonostante questa fosse regolarmente tenuta dal venticinquenne. Entrambi gli aggressori sono incensurati.