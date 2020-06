SHOCK IN PAESE. 51enne trovato senza vita all’interno della propria abitazione

Casapulla – Tragedia in via Francesco Sersale nel pomeriggio. Un uomo di 51 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione, a pochi passi dal municipio.

A far scattare l’allarme sono stati i parenti dell’uomo che, dopo aver provato più volte a mettersi in contatto con lui senza mai ottenere risposta, hanno avvertito il nucleo dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Gli uomini dell’Arma hanno dunque fatto ingresso all’interno dell’abitazione insieme agli operatori del 118, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Dalle prime analisi effettuate sulla salma sembrerebbe che la morte sia avvenuta per cause naturali