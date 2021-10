CASAGIOVE – Tragedia stamattina a Casagiove, nel parco Merola in via Liguria. Una donna che vive con marito e badante è caduta dal primo piano alto della casa ed è morta. Inutili i soccorsi del 118. La signora Pina era molto conosciuta. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.