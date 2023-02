Shock sull’Asse Mediano: muore investito mentre sostituisce una ruota bucata

La tragedia ieri all’altezza dell’hotel Mediterraneo in direzione Lago Patria

REGIONALE – Sangue, ieri, sull’Asse Mediano all’altezza di Giugliano in Campania, dove un ragazzo di appena 33 anni, geometra di una nota ditta di arredamenti, residente ad Afragola, è morto investito mentre cambiava uno pneumatico della sua automobile, nelle vicinanze dell’hotel Mediterraneo in direzione Lago Patria.

Purtroppo per Ciro G. non c’è stato nulla da fare. I soccorsi intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo ma nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell’uomo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la vittima sarebbe scesa dal furgone sull’asse mediano, a seguito di una foratura della gomma – senza però posizionare il triangolo di emergenza – adoperandosi alla sostituzione del pneumatico. In quel momento sarebbe giunta una Range Rover che avrebbe impattato prima con il furgone e poi travolto Ciro. Il conducente si fermato ed ha allertato i soccorsi ma purtroppo era già troppo tardi.