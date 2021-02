SHOCK TRA I PASSANTI. Donna accusa un malore e muore in strada. Inutili i soccorsi

VILLA LITERNO – (Lidia e Christian de Angelis) Donna trovata senza vita in strada. Ieri mattina una donna dell’Est Europa di 58 anni ha accusato un forte dolore, un malore che le è stato fatale. Alcuni passanti in corso Umberto I a Villa Literno avvistando la donna hanno richiesto i soccorsi, ma nonostante i tentativi dei sanitari del 118 per la donna non vi è stato nulla da fare, era deceduta. La morte è sopraggiunta per un malore fatale, la salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre, sotto shock la comunità.