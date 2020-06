PIETRAMELARA – Preoccupazione, in queste ore, a Pietramelara per la scomparsa di un giovane 27enne del posto. La mamma si è recata alla locale stazione dei carabinieri per denunciarne la scomparsa. Il ragazzo avrebbe lasciato un biglietto nel quale scrive di non essere più contento della vita. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario. Timore tra i familiari del ragazzo per un gesto insano.