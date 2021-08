Si amplia la voragine in via Laurenza. Famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni

San Felice a Cancello (Fabio Gagliardi) – Si è ampliata la voragine in Via Laurenza costringendo le famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Tutto partì dalla giornata del 31 luglio scorso quando un tratto della strada, precisamente dal civico 38 al civico 22, sprofondò. Sul posto giunsero i Vigili del Fuoco di Caserta ed il personale dell’ufficio tecnico comunale per accertare i danni e mettere in sicurezza la zona. Dopo il sopralluogo, lo stesso giorno, il primo cittadino adottò l’ordinanza n. 27 con la quale chiudeva temporaneamente al traffico veicolare il tratto di strada in questione. Non si capisce il motivo per il quale, nella stessa giornata, non si sia provveduto allo sgombero dei residenti. Poche ore fa sono dovuti intervenire di nuovo i Vigili del fuoco ed i carabinieri per liberare la zona. Non è raro che sul territorio si aprano voragini.