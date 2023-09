Si barrica in casa e si teme per i genitori. Circondata l’abitazione

Il 40enne soffrirebbe di problemi psichiatrici.

CASAPESENNA. Un uomo di circa 40 anni, sembra con notevoli problemi psichiatrici, si è barricato in casa, oggi pomeriggio, in via Orazio a Casapesenna. Subito l’abitazione è stata circondata dalle forze dell’ordine che temono che il 40enne possa essere armato. Sembra, infatti, che l’uomo non sia nuovo a tali situazioni e si teme per i genitori che vivono con lui. Sul posto anche il primo cittadino Marcello De Rosa. A breve aggiornamenti.