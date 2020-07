Si capovolge pattino, tre giovani in acqua. Ragazzina finisce in Rianimazione

AGG. ORE 21.21 – Arrivano altri particolari su quanto avvenuto nel pomeriggio alla foce del Lago Patria. Sul pattino si trovavano due ragazze, entrambe minorenni e un’altra persona. La giovane, ricoverata nella clinica Pineta Grande, è in coma irreversibile e probabilmente sarà trasferita nell’ospedale Santobono di Napoli.

CASTEL VOLTURNO – Un pattino si è capovolto, nel pomeriggio, alla foce del Lago Patria in zona Castel Volturno/Varcaturo. Sono finiti in acqua tre giovani. Due, uno straniero ed un italiano, sono stati salvati da un bagnino mentre una terza ragazza, di 12 anni, anche lei di nazionalità straniera, dopo la caduta in acqua, si trova ricoverata ed intubata in Rianimazione, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118.