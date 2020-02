AGG. H 18:15. Si chiude in auto e si dà fuoco. Uomo ritrovato carbonizzato dal figlio

AGGIORNAMENTO H 18:15. E’ di Claudio Baratta, 60enne di Santa Maria Capua Vetere ma residente a Sant Tammaro da diversi anni, il corpo ritrovato carbonizzato all’interno della sua auto lungo la strada provinciale che collega Val d’Assano alla Casilina. A ritrovare il corpo dell’uomo, il figlio, aiutato probabilmente dal segnale fornito dal cellulare del padre.

SAN TAMMARO/ROCCHETTA E CROCE – Ci è giunta in redazione la notizia di una persona ritrovata bruciata in auto in zona San Val d’Assano a Rocchetta e Croce. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, di San Tammaro, si sia cosparso di liquido infiammabile e si sia dato fuoco all’interno dell’abitacolo. Sul posto al momento ci sono i carabinieri.

+++ SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI +++