Si chiude in auto e tenta il suicidio, figlio di un noto avvocato di S. Maria C.V. salvato da un carabiniere

ROCCAROMANA7SANTA MARIA CAPUA VETERE Un carabiniere in servizio alla stazione di Pietramelara ha salvato dal suicidio un 30enne, che si era chiuso in auto con tubi collegati alle marmitte, da cui fuoriuscivano i gas di scarico. L’uomo, appartenente ad una nota famiglia di avvocati di Santa Maria Capua Vetere, prima di attuare il suo piano ha inviato un messaggio alla fidanzata, che ha subito allertato i carabinieri.

Il 30enne si e’ poi recato in un terreno del comune di Roccaromana di sua proprieta’ acquistato da poco, per cui non e’ stato facile trovarlo per i carabinieri della stazione di Pietramelara. Un brigadiere e’ riuscito pero’ a notare l’auto, si e’ avvicinato, ha staccato subito i tubi dalle marmitte e poi forzato la portiera della vettura, portando il trentenne, che intanto aveva perso i sensi, all’aria aperta. Poco dopo e’ arrivato un mezzo del 118 che ha condotto il 30enne in ospedale, vivo; l’uomo si salvera’.