Si dà fuoco e muore a 33 anni: fissati i funerali di Gina

Dopo una settimana di speranza la tragica notizia: il cuore di Gina ha cessato di battere gettando nella disperazione i suoi cari

FALCIANO DEL MASSICO (Maria Assunta Cavallo) – Gina Ricciardiello, la giovane donna che il 22 settembre scorso ha tentato il suicidio dandosi fuoco, non ce l’ha fatta. La 33enne, soccorsa dai familiari, venne trasportata dapprima alla Clinica Pineta Grande di Castelvolturno per un primo soccorso,.ma viste le gravissime condizioni in cui versava, venne trasferita in elisoccorso al centro grandi ustioni dell’Ospedale di Genova. Il feretro della ragazza giungerà domani, mercoledì 5 Ottobre 2022, alle ore 09:00 nell’abitazione sita in Via Case Sparse – Località Le Mura, 1 – Falciano Del Massico e i funerali si terranno lo stesso giorno, alle ore 16:00, nella chiesa Santi Rocco e Martino. Porgiamo alla famiglia Ricciardiello, le nostre più sentite condoglianze.