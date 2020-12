Si è spenta SORELLA GIUSTINA. Una vita al servizio del prossimo: “Ci lascia un pilastro della comunità”

CASAPESENNA (Lidia e Christian De Angelis) – “Sorella Giustina è tornata alla casa del Padre”: con queste parole, dal proprio profilo social, la Parrocchia Santa Croce di Casapesenna ha annunciato la dipartita di Suor Giustina Fontana, che ha dedicato la sua intera vita al prossimo, ai bambini e ai più deboli.

Si è spenta a 93 anni alla vigilia dell’Immacolata. Una donna devota, che ha dedicato tutta la sua vita alla Chiesa e alla cura e protezione dei bambini. Generazioni e generazioni di uomini e donne hanno avuto il privilegio di crescere con gli insegnamenti della pia donna, catechista per passione e amore per la religione. Sorella Giustina a gennaio avrebbe compiuto 94 anni, ma è volta via, addolorando tutti. I funerali si sono celebrati alle 16 di ieri pomeriggio, martedì, presso la Parrocchia Santa Croce di Casapesenna.

Così, con centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio, i suoi compaesani e tutti quanti l’hanno conosciuta hanno voluto ricordarla:

“Cara Sorella Giustina, che ci hai accompagnato negli anni della nostra giovinezza nei percorsi della chiesa, sempre buona e giusta, possa tu ricongiungerti a Dio in cui credevi con santa fede e quotidiana preghiera”.

E ancora: “Persona straordinaria che ha dedicato costantemente la sua vita alla chiesa ed alla comunità .

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia.

R.I.P.”

“Mi dispiace un altro pezzo della prima comunità che ci lascia.