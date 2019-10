Si fa ricaricare la postepay e scappa. 33enne rischia il processo

CASTEL VOLTURNO – La procura ha chiuso le indagini su Rosario Migliaccio, 33 anni di Castel Volturno, invocando a suo carico il processo che dovrebbe celebrarsi a Benevento, dato che l’indagine è partita da una truffa messa in atto dal 33enne a Sant’Agata de’ Goti. Prima di quel colpo, Migliaccio avrebbe messo a segno un raggiro in una ricevitoria di San Felice a Cancello. Avrebbe chiesto una ricarica da 298 euro sulla postepay per poi scappare via. La truffa sarebbe stata inscenata anche in Molise. Una tecnica che ha avuto vita breve, dato che i carabinieri, tramite le telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali colpiti, sono riusciti facilmente a risalire all’identità di Migliaccio, che ora rischia il processo.