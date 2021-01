Si fanno “caricare” 280 euro sulla PostePay. Ma è una truffa. Tre denunciati

CASAL DI PRINCIPE – Si sarebbero fatti consegnare 280 euro tramite un bonifico Postepay per stipulare un contratto assicurativo Rca fittizio. Per questo i carabinieri della stazione di Oria (Brindisi) hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 21enne di Arzano (Napoli), una 27enne di origine albanese residente a Casal di Principe e una 34enne di origine romena residente a Giugliano in Campania (Napoli). Gli accertamenti dei militari sono scaturiti dalla querela presentata da un uomo di 31 anni del posto.