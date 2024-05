Si fingono escort e ricattano il tontolone di turno: condannati marito e moglie

Avevano messo un annuncio su un noto sito di incontri per adescare uomini a cui estorcere denaro.

CARINARO. Avevano pensato ed organizzato quella truffa, fingendosi una escort, per estorcere denaro all’ignara vittima. Marito e moglie di Carinaro sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione per un’estorsione ai danni di un calabrese. La coppia, nel 2016 pubblicò un annuncio su un noto sito di incontri. L’uomo inizia così a chattare con quella che per lui è una donna bella e disponibile ma, quando invia una propria foto “senza veli”, inizia il ricatto.

La coppia inizia a chiedergli dei soldi e lui prima versa 150 euro, poi denuncia la sedicente escort. A seguito delle successive indagini le forze dell’ordine risalirono alla coppia di Carinaro, ora condannato dal giudice Corvino del tribunale di Crotone. La coppia non è nuova a simili raggiri: lui, infatti, sta già scontando la alternativa della messa in prove, lei è in attesa di giudizio.