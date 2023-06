Si masturba davanti a bimbo di sei anni e a sua madre: arrestato

Il posto è abitualmente frequentato da migliaia di famiglie con i bambini

BACOLI – I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno tratto in arresto, a Bacoli, un 53enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato sorpreso sulla scogliera nei pressi di un lido in via Lido Miliscola mentre si masturbava davanti a un bambino di sei anni e alla sua mamma.

Sul posto sono subito arrivati i militari dell’Arma che, dopo aver raccolto la segnalazione e aver individuato l’uomo, hanno immediatamente bloccato e arrestato, per corruzione di minorenne, il 53enne. Quest’ultimo, poi, è stato portato in carcere dove si trova attualmente in attesa di giudizio. L’episodio ha suscitato grande scalpore sulla spiaggia di Miliscola, frequentata abitualmente da migliaia di famiglie con i bambini.