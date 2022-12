Si ribalta col trattore e viene investito da un’auto: muore agricoltore

E’ accaduto ieri pomeriggio

ORTA DI ATELLA – Drammatico incidente, ieri sera, in via Bugnano ad Orta di Atella. Un anziano è stato travolto da un veicolo al culmine di un incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Orta di Atella giunti sul posto, l’agricoltore era alla guida del suo trattore e stava rientrando a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo agricolo si è ribaltato disarcionando il malcapitato anziano.

Sfortunatamente in quel momento sarebbe transitata una vettura che ha centrato in pieno il conducente del trattore.