Si ribalta con l’auto e finisce in un fossato

SESSA AURUNCA – Ha perso il controllo della sua auto, una BMW, ed è finito in un fossato. Erano da poco passate le 21, di ieri sera, sulla Strada Statale 7 Appia in località Casamare, frazione di Sessa Aurunca, nei pressi del distributore di carburante IP. L’auto si è prima ribaltata e poi è finita in un fossato a bordo strada. Alla guida un 28enne di Gaeta estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Teano e affidato successivamente alle cure del 118. Trasportato al pronto soccorso presso la clinica Pineta Grande, dove è giunto in codice rosso per un trauma cranico riportato nel violento impatto. Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca la dinamica del sinistro.