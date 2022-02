MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO – Una Fiat 500 grigia si è ribaltata nel tratto compreso tra Castel Volturno e Mondragone, lungo la Statale 7 Quater, nei pressi dell’uscita per Ditellandia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista dalle lamiere. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Traffico in tilt in zona.