Si scaglia contro la compagna e sfascia i mobili. Arrestato 41enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – In Santa Maria Capua Vetere, nella serata di ieri, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia, R.L. cl. 79 del posto.

I militari dell’Arma, a seguito di denuncia per maltrattamenti sporta dalla 35enne vittima, sono intervenuti presso la sua abitazione dove il compagno, in evidente stato di agitazione, ha tentato di scagliarsi contro di lei . Nella circostanza i carabinieri intervenuti, malgrado la resistenza opposta dall’aggressore, sono riusciti a bloccarlo e ad evitare che lo stesso potesse compiere ulteriori gesti violenti. Ai Carabinieri la donna ha denunciato che, detto episodio, rientra in un più ampio contesto di maltrattamenti subiti dal compagno e che, nell’ultimo periodo, si sono acutizzati sfociando in reiterate aggressioni verbali e nel danneggiamento dei mobili presenti nell’abitazione. L’arrestato, è stato associato presso locale casa circondariale.