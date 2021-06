Si schianta con l’auto contro i cartelloni pubblicitari. 21enne ferito

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, ferito 21enne. L’altra sera intorno alle 20 circa lungo la provinciale tra Orta di Atella e altri comuni, si è verificato un terribile incidente stradale, dove un 21enne a bordo della sua auto ha perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro dei cartelloni pubblicitari, come si vede in foto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane, che perdeva sangue e accusava forti dolori al pronto soccorso. Il giorno dopo sul posto alcuni cittadini hanno visto che sul luogo dell’incidente vi erano depositati fiori e palloncini, molti temono che forse il ragazzo non sia sopravvissuto all’incidente, ma di ciò non vi è ancora conferma.