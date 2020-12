CAPUA – Una manovra azzardata e lo schianto contro il cancello di casa hanno innescato la follia in un 36enne di Capua. E’ accaduto la sera della vigilia di Natale nella frazione di Sant’Angelo in Formis, dove a tranquillizzare un giovane andato in escandescenze dopo l’incidente, sono dovuti intervenire addirittura i carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza dei sanitari del 118 che hanno dovuto trasferire il giovane all’ospedale Moscati di Aversa.