Si schianta contro un’auto parcheggiata e fugge. E’ caccia ad una Grande Punto bianca

CASERTA – Si cerca un automobilista che si è schiantato contro una vettura in sosta per poi darsi alla fuga. E’ successo all’1.10 di domenica 6 marzo in via Acquaviva. Una donna ha denunciato sui social che “una Grande Punto Bianca si è schiantata nella mia macchina posteggiata sbalzandomi a qualche metro di distanza la mia Opel Astra Cabrio”.

E ancora: “La mia auto è completamente distrutta, ma presumo che la Grande punto avendo preso la mia macchina sia altrettanto danneggiata nella parte anteriore. Se qualcuno tra Caserta, San Nicola la Strada, Maddaloni e Marcianise avesse notizie può contattarmi anche sui social“.