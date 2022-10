La corsa in ambulanza fino all’ospedale

PIEDIMONTE MATESE – Stamattina, domenica, durante la messa delle ore 10.00 nella Chiesa Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese una signora si รจ sentita male, accasciandosi all’interno dell’edificio religioso.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

In tante chat e sui social in paese si chiede di pregare per la signora.