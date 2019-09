Si sente male mentre guida e finisce contro un’auto

SAN FELICE A CANCELLO – Tamponamento oggi pomeriggio in zona Cancello Scalo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo alla guida di un veicolo, G.V., 68 anni residente a Quarto, ha accusato un malore mentre si trovava a bordo della sua Dacia bianca, finendo nella corsia opposta. La vettura ha urtato solo di striscio quella che proveniva dal senso opposto. Sul posto è arrivato il 118. I sanitari hanno condotto l’uomo in ospedale a Caserta. Non è grave ma è stato sottoposto ad accertamenti.