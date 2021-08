Si svolgerà al palazzo Filangieri la seconda edizione di “En Plein Air 2021”

SAN POTITO SANNITICO – Per il secondo anno consecutivo prende vita a San Potito Sannitico, piccolo centro urbano del Sannio Matesino ma umbilicum orbis terrarum per le molteplici ed interessanti iniziative culturali ed artistiche, En Plein Air 2021, cioè un concorso di pittura dedicato ad artisti affermati ed in erba che amano dipingere la luce del paesaggio in estemporanea su un cavalletto così come da tradizione impressionista.

En Plein Air 2021 è realizzata dall’Associazione Gaetano Filangieri con il Patrocinio del Comune di San Potito Sannitico e la collaborazione della Pro Loco Sanpotitese su una idea progettuale dell’Associazione Arte e Idea.

Quest’anno l’evento, oltre al montepremi dedicato ai partecipanti l’En Plein Air, ha stabilito un premio dedicato ad Enrico Caruso con un opera di atelier.

En Plein Air riserva uno spazio anche agli “artisti in erba” ovvero ospiterà anche un numero limitato di giovanissimi, età tra i 7 ed i 14 anni che potranno eseguire un loro lavoro tra sabato e domenica che verrà giudicato e premiato.

Si sottolinea, da parte dell’organizzazione, la sempre presente condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Imperadore.

At the last but not the least, per ultimo ma non ultimo, En Plein Air 2021 si arricchisce quest’anno di tre momenti artistici: il body painting di Michela Palmieri, il Teatro Shakesperando di Pier Giuseppe Francione, la buona musica dal vivo di Sally Cangiano.

Da San Potito e tutto … a voi la linea.