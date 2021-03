Si toglie la vita nel casolare di sua proprietà. Oggi l’addio al noto assicuratore

GIOIA SANNITICA/PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e incredulità ai funerali di Franco Marra, 60enne di Gioia Sannitica. L’uomo, noto assicuratore di un’importante compagnia di Piedimonte Matese, si è tolto la vita in un casolare di sua proprietà ad Alife. Purtroppo nonostante i tentativi da parte dei soccorritori di salvare la vita di Franco, non c’è stato nulla da fare.

Il giudice non ha disposto l’autopsia e la salma è stata rilasciata ai familiari per i funerali che si sono svolti questa mattina alle 11 nel Santuario San Liberato in Calvisi, una frazione di Gioia. Separato, aveva due figli: Alessandro e Cecilia. La sua prematura e improvvisa scomparsa, in questo modo ha sconvolto diverse comunità oltre gli amici e familiari. Tanto il dolore durante la funzione religiosa per Franco.