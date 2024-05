SICUREZZA STRADALE, da oggi i lavori tra via Zoli e via Einaudi

Disposto un piano traffico alternativo

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Strade dissestate e marciapiedi rovinati: al via l’intervento in tutta la zona che parte da via Adone Zoli e finisce in via Luigi Einaudi. L’intervento, a cui ha lavorato l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Della Peruta, prevede in particolare il rifacimento dei marciapiedi, al fine di garantire una maggiore sicurezza si pedoni. I lavori partono oggi e dalla polizia municipale di Alberto Negro, è già stato disposto un piano traffico alternativo a quello attuale per tutta la durata dell’intervento.