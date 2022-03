Sindaco annuncia: “Sono positivo al COVID. Il virus circola ancora in mezzo a noi”

LIBERI – Positivo al Coronavirus, Antonio Diana, sindaco di Liberi. A darne notizia è lui in prima persona attraverso i canali social. “Cari concittadini , volevo informarvi che a seguito di un tampone rapido sono purtroppo risultato positivo al Covid.

Sto cercando di contattare tutte le persone che hanno avuto contatti con il sottoscritto.

Sto bene, ho solo piccoli fastidi che non mi impediranno di seguire la vita amministrativa del nostro comune , lo farò da casa, in modalità remota . In presenza troverete sicuramente il vice sindaco e i tanti amministratori. Resto a disposizione per voi telefonicamente per qualsiasi richiesta o problema.

Auguro a tutti gli attuali positivi del comune di Liberi, me compreso, una pronta guarigione e un rapido ritorno alla quotidianità. Mi

appello ancora al vostro al vostro senso di responsabilità e chiedo a tutti voi di perseverare nell’adottare comportamenti responsabili, di non abbassare la guardia, di usare la massima prudenza il virus circola ancora in mezzo a noi.”