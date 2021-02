Sindaco guarisce dal COVID. “Ho avuto paura di non farcela”

TEANO – Il sindaco di Teano Dino D’Andrea è guarito dal coronavirus. Lo ha reso noto sui social con una nota: “Ultimo ennesimo tampone negativo per Covid, finalmente tutto ritorna alla normalità. E per questo devo ringraziare la persona speciale che con il suo affetto e tutte le premure, unite alle sue capacità di medico Anestesita straordinario ha consentito al mio corpo ed alla mia anima di sconfiggere il maledetto Virus. Questa malattia è strana, atipica, ti sconvolge perché ti isola, ti prende dall’interno, con dolori che persistono ed insistono, all’inizio prevale un senso di sconforto legato alla paura di non farcela, ma poi prevale la voglia di vivere, di superare l’ostacolo e di lottare per il futuro.”

“E’ quello che è successo a me! In quasi un anno di pandemia ho soccorso e curato tante persone, con ordinanze e terapie, ma quando poi è toccato a me la situazione è cambiata, Il covid gioca con gli esseri umani, tenta di dividerli e di allontanarli, ma esiste una forza che può sconfiggerlo, l’affetto e l’Amore. La terapia medica ha funzionato perché non mi sono mai sentito solo e perché ho avuto l’esempio da Marzo dello scorso anno che e’ inutile rincorrere chimere, false glorie o castelli di vetro, abbiamo tutto, semplicità, sensibilità e soprattutto la capacità di non perdere tempo a farci del male.”