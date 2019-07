Slot machine imposte nel modenese. Condannati Nicola Schiavone e altri 3

CASAL DI PRINCIPE – Quattro esponenti del clan dei casalesi sono stati condannati per l’imposizione delle slot machine nel modenese. Nicola Schiavone ha rimediato 9 anni e 2 mesi di carcere mentre Massimo Dell’Aversano è stato condannato alla pena complessiva di 8 anni e 2 mesi, in continuazione con un’altra sentenza, Renato Grasso a 8 anni e 8 mesi sempre in continuazione con un’altra sentenza; confermata la condanna rimediata in primo grado per Roberto Vargas.

La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Quarta Sezione della Corte di Appello di Napoli.