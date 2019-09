Smaltimento della frazione umida. A Cesa le prime 2 compostiere di comunità

CESA – Sono arrivate le compostiere di comunita’ per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani a Cesa, primo comune della provincia di Caserta a riceverle dalla Regione Campania. L’ente di Palazzo Santa Lucia ha avviato un programma straordinario che ha, come obiettivo, proprio lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunita’; a tale scopo la Regione aveva pubblicato un avviso pubblico; il comune casertano ha manifestato interesse ottenendo due compostiere di comunita’ che hanno una capacita’ di accogliere, complessivamente, circa 120 tonnellate. Sara’ la Regione a sostenere i costi per l’acquisto dell’impianto e di quelli per il personale di gestione; saranno infatti due operai a far funzionare gli impianti. Le compostiere, gia’ in uso presso altri Comuni, non producono alcun odore, ne’ altro genere di scarto che non sia compost, utilizzabile come in agricoltura e nel giardinaggio. “Le due compostiere di comunita’ sono depositate presso il nostro centro di raccolta – spiega il sindaco Enzo Guida – per avviarle al funzionamento stiamo attendendo i tempi tecnici affinche’ l’Enel aumenti la potenza della erogazione. L’obiettivo e’ quello di ridurre la quantita’ di umido da avviare nei centri di trattamento”.