SAN FELICE A CANCELLO – Paura nella notte scorsa a Cancello Scalo, in via Napoli dove un uomo, forse straniero, si è sentito male. Sul posto sono arrivare tre ambulanze. I soccorsi sono durati diverso tempo, poi l’uomo, per il quale si temeva la vita, si è ripreso. Proabilmente era svenuto a causa della grande quantità di alcol bevuto.