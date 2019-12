Soldatessa suicida, il cordoglio del sindaco Russo: “Una tragedia inaspettata. Sono vicino al dolore dei genitori”

VITULAZIO – ”Una tragedia immane che nessuno poteva aspettarsi, non ci sono parole per descrivere questo dolore. A nome di tutta l’amministrazione, esprimo cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia di Caterina”. E’ questo il commento di Raffaele Russo, avvocato, sindaco di Vitulazio, dove abita la famiglia di Caterina Glorioso, la militare di 30 anni in servizio a Roma per l’operazione ‘Strade sicure’ che ieri si è tolta la vita con la pistola di ordinanza in uno dei bagni della stazione della metropolitana Flaminio-Piazza del Popolo. In una lunga lettera, lasciata a terra, sarebbero spiegate le ragioni personali di quel tragico gesto. ”Conosco la famiglia di Caterina, persone per bene, grandi lavoratori – aggiunge il sindaco di Vitulazio – sono addolorato per quanto accaduto”.