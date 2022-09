Sono i figli di un ex-pentito del CLAN dei CASALESI. Agguato a colpi di pistola contro due fratelli giovanissimi

È successo nei giorni scorsi in una zona residenziale di..

CASAL DI PRINCIPE – Gli hanno sparato, ma loro, i due ragazzi, i due fratelli di 21 e 19 anni, figli di un ex collaboratore di giustizia, già affiliato al clan dei Casalesi e attivo lungo il litorale romano di Anzio e Nettuno, proprio nell’area dove lui e la sua famiglia si sono stabiliti e dove si è consumato il fallito agguato, consumatosi proprio a Nettuno.

Nella giornata di domani vi forniremo i dettagli, soffermandoci sulla figura del padre dei due ragazzi, condannato definitivamente nel processo Sfinge dei due bersagli del raid è stato condannato in via definitiva nel processo Sfinge, focalizzato proprio sugli interessi del clan dei Casalesi in quella zona ma anche ad Aprilia e zone circostanti , area in cui si era stabilità anche Maria Rosaria Schiavone, nipote del boss Francesco Schiavone “Sandokan” e figlia di uno dei primi collaboratori di giustizia, quel Carmine Schiavone, deceduto da qualche anno.