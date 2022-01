“Sono uscito per una boccata d’aria”, ma è ai domiciliari. Denunciato 25enne

S/ L’uomo è stato trovato all’esterno della propria abitazione dai carabinieri

MACERATA CAMPANIA – Bisognerà capire se si è trattata di una vera e propria evasione oppure se per il giudice non è definibile così.

Ciò che è certo è che un uomo di 25 anni di origine gambiana è stato denunciato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo si era allungato verso l’uscio di casa per quella che sembrava una banale boccata d’aria, ma gli uomini dell’arma, passati dinanzi al suo appartamento di via Matteotti, lo hanno beccato all’esterno dell’abitazione.

Inevitabile, a questo punto, la denuncia a piede libero per evasione.